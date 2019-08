Um den Film sehen zu können, treten acht Zuschauer in die Pedale - das ist das Konzept des Fahrradkinos in Chemnitz , dass am Sonntag bereits zum dritten Mal stattfindet. Mit den Rädern wird Strom erzeugt, der über einen Akku den Beamer betreibt.

"Auf der Leinwand wird jederzeit die Stromproduktion des Einzelnen angezeigt", erzählt Organisatorin Maria Kreusslein. "Rot heißt, man tritt zu stark in die Pedale, grün ist genau richtig und gelb etwas zu wenig." Allerdings bricht der Film nicht gleich ab, wenn einmal kurz nicht schnell genug geradelt wird. Der Akku speichert Energie zwischen und so ist der Filmabend nie gefährdet.

Vor dem Kinoabend werden drei Filme zur Wahl gestellt und das Publikum entscheidet per Onlineabstimmung, welcher gezeigt werden soll. Am Sonntagabend ist es ab 19:30 Uhr ein Dokumentarfilm über den Chemnitzer Radsportler Wolfgang Lötzsch.

Zum zweiten Mal können am Sonntag ab 17:00 Uhr Radfahrer gemeinsam mit musikalischer Begleitung durch die Stadt fahren. Beim Start am Pavillion auf der Schloßteichinsel erwartet die Teilnehmer eine Chemnitzer Trommlergruppe. Unterwegs gibt es dann Musik aus der Konserve, so Albe. Der nächste Halt ist im Stadtpark, wo bei einem Picknick ein Chemnitzer Accoustikmusiker auftreten wird. Genau wie das Fahrradkino finanziert sich das Fahrradkonzert aus den Mikroprojekten der Stadt Chemnitz. Das Fahrradkonzert endet dieses Mal am Ort der Filmvorführung.