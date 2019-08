In Chemnitz haben sich hunderte CFC-Anhänger einem Fanmarsch angeschlossen. Sie zogen gemeinsam zum Stadion, wo der Drittligist in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Hamburger SV trifft.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb es friedlich. Mit Fangesängen und selbstgemalten Transparenten protestierten die Fans allerdings gegen die Vereinsführung. Auf den Plakaten war unter anderem zu lesen: "Siemon raus", "Sobotzik raus" oder "Wir sind der Verein". Hintergrund sind unter anderem der Rauswurf von Stürmer Daniel Frahn wegen dessen angeblicher Nähe zu Fans aus der rechtsradikalen Szene getrennt. Daraufhin war Sportdirektor Thomas Sobotzik nach eigenen Angaben per WhatsApp-Nachrichten bedroht worden. Zudem tobt ein Führungsstreit zwischen Insolvenzverwalter Klaus Siemon und den verschiedenen Gremien des Vereins.