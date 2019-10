Noch bis 13. Oktober läuft in Chemnitz und Zwickau das Schlingel-Filmfestival. Am Sonnabend stehen unter anderem Filme aus Tschechien, Italien, Russland oder Indien auf dem Programm. Gezeigt werden die Filme in Chemnitzer Kinos sowie im Zwickauer Kino Astoria. Karten gibt's direkt im Kino.