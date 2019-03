Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt: Sachverständiger soll Gutachten gefälscht haben

Das Amtsgericht Chemnitz hat am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen Sachverständigen erlassen. Er soll die Erstellung falscher Hauptuntersuchungsprotokolle vermittelt beziehungsweise selbst gefälschte Protokolle erstellt haben. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mitteilte, besteht die Gefahr, dass der Beschuldigte Beweise manipulieren und damit die Ermittlungen erschweren könnte. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden und ist bis dahin in Gewahrsam.