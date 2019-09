In Leubsdorf bei Augustusburg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Großfeuer ausgebrochen. Nach Informationen der Polizei sind rund 2.000 Strohballen in Brand geraten, der Geschäftsführer des betroffenen Agrarbetriebes spricht von 1.500 Ballen. Durch den Brand gab es eine starke Rauchentwicklung, weshalb das Lagezentrum Sachsen für die Anwohner in Hohenfichte und Grünberg eine Gefahreninformation herausgab. Sie sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Inzwischen ist die Entwarnung durch das Lagezentrum erfolgt, durch den Rauch bestehe keine Gefahr mehr.