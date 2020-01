Feuerwehr rettet Drogendealer in Chemnitz vom Balkon

Zuvor war die Polizei wegen einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, flüchtete ein Mann bei der Ankunft der Beamten über die Brüstung zum Nachbarbalkon der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Von dort mussten ihn die Kameraden der Feuerwehr mit einer Drehleiter retten.

Bei der Durchsuchung des Geretteten fanden die Polizisten 14 Gramm Crystal in mehreren Cliptütchen sowie einige hundert Euro in so genannter "szenetypischer Stückelung". Der 42-Jährige wurde festgenommen. Er befindet sich weiter in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

In diesem Haus klettertee der mutmassliche Drogendealer auf den Balkon in der zweiten Etage. Bildrechte: Harry Härtel/haertelpress