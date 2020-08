Die Freiwillige Feuerwehr Altchemnitz rückte am Sonnabend zum Zuckertüten-Rettungseinsatz aus. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Feuerwehreinsatz am Sonnabendvormittag in der Chemnitzer Schule Altchemnitz. Mit Blaulicht und Martinshorn rückte ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Schulhof an. Gemeldet war eine ungewöhnliche Höhenrettung. Alle Zuckertüten der zwölf Erstklässler hingen in unerreichbarer Höhe in einem Baum. Die Übeltäter waren schnell ausgemacht, die zwei Eichhörnchen Hans und Franz hatten die Zuckertüten über Nacht auf den Baum geschleppt. Nur die herbeigerufenen Feuerwehrleute konnten die Zuckertüten herunterholen und damit den Tag für die Kinder retten. Die Zuckertüten der Erstklässler mussten aus luftiger Höhe gerettet werden. Kein Problem, dank der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Hinter der Aktion steckt Schulleiterin Ines Bäurich. "In den vergangenen Jahren haben wir immer ein großes Musiktheaterprogramm mit den Schülern eingeübt, um die Erstklässler auf den großen Tag einzustimmen. Die Vorbereitung auf ein solches Programm in unserer Aula war in diesem Jahr durch Corona nicht möglich. Also haben wir uns ein Mitmach-Programm ausgedacht. Bei der Suche nach den verschwundenen Zuckertüten konnten die Erstklässler gleich mitmachen.

Schulleiterin Ines Bäurich Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Wir versuchen, in der Schule ein Stück Normalität zu leben. Ines Bäurich Schulleiterin Schule Altchemnitz

Dank der professionellen Hilfe der Feuerwehr hatten die Kinder schon nach einer Viertelstunde die ersehnten Zuckertüten in den Händen. Als Dankeschön gab es ein Gruppenfoto mit den Einsatzkräften der Feuerwehr.

Nach der Rettungsaktion konnten die Erstklässler ihre Zuckertüten freudig in Empfang nehmen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Frieda freut sich auf den Schulbeginn

Auch Friedas Zuckertüte ist auch erfolgreich vom Baum gerettet worden. Ihr hat der der außergewöhnliche Feuerwehreinsatz gut gefallen. Auf die Frage, worauf sie sich besonders freut, springt sie lachend in die Höhe und ruft laut: "Auf das Lernen!". Ihr Vater André Puhl ist auch erleichtert, dass der große Tag für seine Tochter fast wie geplant stattfinden kann. "Eigentlich wollten wir im Straßenbahnmuseum feiern. Aber wir haben dann sicherheitshalber entschieden, unsere Familien in den eigenen Garten einzuladen." Dort wird der Schulanfang von Tochter Frieda dann am Nachmittag gefeiert. Frieda freut sich gemeinsam mit ihren Eltern André Puhl und Stephanie Schwalbe über die gelungene Einschulung. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Am Montag beginnt dann für die zwölf Erstklässler der Schule Altchemnitz der "Ernst des Lebens" mit Unterricht, aber auch mit Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. In der Schule sind alle notwendigen Vorkehrungen getroffen worden. Schulleiterin Ines Bäurich hat schon am Ende des vergangenen Schuljahres Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern gesammelt. "Die Kinder haben das ganz prima gemacht." Schließlich soll das ABC und das Einmaleins im Mittelpunkt des Schulalltages für die Kinder stehen.

Quelle: MDR/tfr