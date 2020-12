Nach monatelanger Arbeit feiert am Montagabend der Film "Unfinished Business" über die Basketballmannschaft der Chemnitz Niners Premiere. Filmemacher Thomas Höppner hat eine Dokumentation über den besonderen Weg der Chemnitzer Basketballer in die Bundesliga gedreht.

Von der Saisonvorbereitung über die Spieltage in der Messe bis hin zum vorzeitigen Abbruch der Saison aufgrund der Corona-Pandemie und den Aufstieg am sogenannten Grünen Tisch: Höppner hat alles mit seiner Kamera begleitet und bietet Einblicke hinter die Kulissen der Niners. Geplant war ein Film über die Euphorie des Aufstiegs. Durch den Abbruch der Saison wurde es ein anderer Film. "Auch das ist natürlich eine Story, nicht die Story, die wir uns erhofft haben, statt großer Aufstiegsfeier haben wir jetzt Corona-Melancholie am Ende", so Höppner.