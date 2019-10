Ab Montag stehen 233 Filme aus 52 Ländern auf dem Programm. Bis zum 13. Oktober werden neben deutschen Produktionen auch Streifen aus Indien, der Mongolei oder den Philippinnen gezeigt. Ein spezieller Länderfokus des Festivals liegt in diesem Jahr auf Schweden. Rund ein Dutzend eher unbekannte Streifen sollen dabei einen Querschnitt schwedischer Kinder- und Jugendfilme zeigen.



Über 120 Filme werden in den Wettbewerben um die 19 Preise konkurrieren. Die präsentierten Streifen wurden laut Festivalleitung aus mehr als 1.100 Einsendungen ausgewählt, darunter drei Welturaufführungen, fünf internationale, drei europäische und 24 deutsche Premieren. Gezeigt werden die Filme in Chemnitzer Kinos sowie im Zwickauer Kino Astoria. Die Preisverleihung findet am 12. Oktober statt, einen Tag später endet dann das Filmfest.