Ab Donnerstag haben die Filmnächte Chemnitz ein besonderes Vorprogramm. 25 Projekte aus Chemnitz und Sachsen werden im August vor den Filmen ihre Arbeit dem Publikum präsentieren. Unter dem Motto "TUN – 15 Minuten für dein Projekt" haben sie dafür jeweils 15 Minuten Zeit. "Wir haben die Plattform dafür und die Möglichkeit", sagt Michael Claus, Festivalleiter der Filmnächte Chemnitz. "Man kann hier auf 35.000 Menschen zugehen in der Saison und so ist die Idee entstanden, lasst uns doch Leute aufrufen, ihre Herzensprojekte hier vorzustellen."

Die Projekte reichen von Kultur, Sport, Umweltschutz, Bildung und Wissenschaft bis hin zu Caritativem. "Wir freuen uns, dass unsere Initiative, die wir gemeinsam mit der Zauberberg Mediengesellschaft ins Leben gerufen haben, auf eine solch große Resonanz gestoßen ist und wir bei jeder der Filmnächte im August ein Podium für ein Projekt bieten können", so Claus. Mit dabei sind zum Beispiel ein Projekt über solidarische Landwirtschaft und die Universitätssportgemeinschaft Chemnitz.

Eine fünfköpfige Jury hatte sich alle Onlinebewerbungen angeschaut und für einen Auftritt nominiert. "Ich fand die Idee der Filmnächte spontan fabelhaft, Kunst mit visionären Ideen für die Zukunft unserer Gesellschaft zu verbinden", sagt Journalist Christian Fuchs, der Teil der Jury ist. "Es gibt auch in Chemnitz extrem spannende Visionen, die leider nicht so bekannt sind, weil die Projekte nicht laut und aggressiv daherkommen."

Alle Projektvorstellungen werden moderiert, die letzten fünf der 15 Minuten werden für Rückfragen aus dem Publikum reserviert. Das Publikum kann seine Wertschätzung für die vorgestellten Projekte auch finanziell zeigen: Beim sogenannten "Pfand-Raising" kann der Becherpfand gespendet werden.

"Sing mit, Chemnitz!"

"Sing mit, Chemnitz!" ist das Schwesterprojekt zu "Sing along" in Berlin. Bildrechte: iQULT/Simon Paily

Das Projekt "Sing mit, Chemnitz!" präsentiert sich gleich zweimal auf den Filmnächten. Am Sonntag, dem 4. August, wird das Sommerferiencamp zum Singen vorgestellt und dem Publikum die Gelegenheit gegeben, sich noch spontan für den Start am Montag, dem 5. August anzumelden. Am Sonnabend, dem 10. August werden dann erste Ergebnisse der Workshopwoche präsentiert.

"Sing mit, Chemnitz!" ist das Schwesterprojekt zu "Sing along" in Berlin. Ingrid Allwardt hat die Projekte initiiert und verraten, was genau sich dahinter verbirgt: "Die Teilnehmer erleben auf jeden Fall eine Gemeinschaftsbildung, denn es geht neben dem gemeinsamen Singen auch um gemeinsame Bewegung." Gekrönt werde das Ganze am Ende von einem flashmobartigen Auftrittswochenende. Dabei werden die Teilnehmer zusammen mit der Band singend durch Chemnitz ziehen. Die musikalischen Workshops in der Campwoche gehen von traditionellem Chorgesang mit dem Schwerpunkt Baltische Chormusik über "Singen ohne Noten" und Jazz- und Popgesang bis hin zu Afrobeat. Bis zu 200 Personen können teilnehmen, aktuell sind 50 Plätze besetzt. Auch eine spontane Teilnahme ist noch möglich.

"Urania - Wissen macht Theater"

"Auf der Suche nach dem Stein der Weisen" ist ein Stück, dass von Johann Friedrich Böttger, dem Erfinder des Sächsischen Porzellans, handelt. Bildrechte: Urania - Wissen macht Theater

"Urania - Wissen macht Theater" stellt am Montag, dem 5. August im Rahmen der Filmnächte ihr neues Demokratiestück vor. Ein kleines Puppentheatermärchen soll den Kindern den Wert der Demokratie vermitteln. Von der Vorstellung des Projekts bei den Filmnächten Chemnitz erhofft sich die Gründerin Ivonne Fischer, bekannter zu werden. "Und wir wollen auch zeigen, dass Chemnitz nicht nur braun ist. Sondern es gibt auch in Chemnitz Leute, die für Vielfalt sind und die sich für Demokratie engagieren."

Das Puppentheater schreibt seine Stücke selbst und will damit Wissen an Kinder vermitteln. So wurden bisher zum Beispiel Stücke über die Themen Geometrie, Cybermobbing und Ozeane aufgeführt. Das Theater existiert seit drei Jahren und ist bundesweit unterwegs. "Außerhalb von Chemnitz sind wir bekannter als in der eigenen Stadt", sagt Fischer und hofft, dass sich das durch die Filmnächte etwas ändert.

