Filmnächte Chemnitz jetzt auch am hellichten Tag

Die Filmnächte Chemnitz gehen in ihre neunte Saison und haben am Donnerstag ihr neues Programm vorgestellt. Neben Konzerthighlights wie Amy McDonald und Johannes Oerding ist die größte Neuerung ein Ferienkino. Das entsteht in Zusammenarbeit mit den internationalen Kinderfilmfestival Schlingel. Dabei werden zum ersten Mal auch tagsüber Filme gezeigt.