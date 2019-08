Dies treffe auch auf den einen oder anderen Parlamentarier zu, so Schirmbeck. 5,2 Millionen Kubikmeter Schadholz in nicht mal zwei Jahren. Zuviel für die sächsische Forstwirtschaft. Der Holzpreis ist massiv gefallen und deckt die Kosten für Fällung und Abtransport der Stämme nicht mehr. Aus diesem Grund will der Freistaat Sachsen den Waldbesitzern helfen: Mit Geld und Logistik. Es gehe darum, das Schadholz schnell aus dem Wald zu bekommen. Auf der "Sachsenwaldkonferenz" in Chemnitz wurde daher beschlossen, eine Koordinierungsstelle im Umweltministerium zu schaffen, die bereits am Montag ihre Arbeit aufnimmt.