Vier Tische, sieben Gäste aus unterschiedlichen Berufen und Bereichen und rund 25 diskussionsfreudige Chemnitzer. Dieses Bild bietet sich am Montagabend bei den "Chemnitzer Friedensimpulsen 2020" in der Jugendkirche St. Johannis. Jeder Tisch steht unter einer anderen These: "Kunst darf alles", "Es ist wie in der DDR", "Worte können Schläge sein" und "Ich habe keine Vorurteile". Nach einer Einführung der Gäste kann sich jeder Besucher entscheiden, bei welchem Thema er mitdiskutieren möchte.

"Worte können Schläge sein"

Den Tisch "Worte können Schläge sein" betreuen Reinhard Oldeweme, Leserobmann bei der "Freien Presse" und Marcus Nolden, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Interkulturelle Kommunikation der TU Chemnitz. Eine Bürgerin spricht über das Problem bestimmter Begriffe. "Das Wort Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise ist fatal. Es spricht ja somit schon von einem Problem", sagt sie. Nolden erklärt, dass hier zwei Dinge sprachlich gekoppelt werden, die eigentlich nicht zusammengehören.

"Es impliziert, dass Flüchtlinge eine Art Naturkatastrophe sind und birgt eine Entmenschlichung", sagt er. Für ihn sind solche Darstellungen entscheidend, da sie sich beim Menschen festsetzen. Er will an diesem Abend für Graubereiche der Sprache sensibilisieren und einen Perspektivwechsel anregen: "Wir sollten schauen, was richten Worte beim Gegenüber an und nicht, was darf gesagt werden."

Unter vier verschiedenen Thesen wurde am Montagabend in der Jugendkirche St. Johannis in Chemnitz diskutiert. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Eine andere Bürgerin fragt, warum Menschen, die bei rechten Demonstrationen mitlaufen nicht Nazi genannt werden wollen. Oldeweme von der "Freien Presse" hat mit solchen Menschen tagtäglich am Telefon zu tun. "Jedes Mal bei einer Berichterstattung über solche Demonstrationen rufen mich hinterher Leute an und sagen 'Ich war zwar auf der Demo, aber ich bin kein Rechter'", sagt er. "Ich frage dann nach den politischen Überzeugungen." Oft komme er zu dem Schluss "doch, Sie sind ein Rechter oder ein Nazi."

"Kunst darf alles"

Am Tisch "Kunst darf alles" stellt sich Frédéric Bußmann, Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz, den Fragen der Bürger. "Ich habe den Eindruck, junge Künstler entziehen sich gerade den gesellschaftlichen Fragen und dass sich die Kunst in der Malerei gerade sehr anpasst", sagt eine Bürgerin. Künstler, die malen, interessieren sich laut Bußmann mehr für ästhetische Aspekte. "Künstler, die politisch unterwegs sind, wählen oft andere Ausdrucksformen", sagt er. In der Gesellschaft gebe es kaum Kommunikation auf intellektuellem Niveau, sondern eine ständige Dauerempörung. "Vielleicht halten sich dadurch viele Menschen lieber zurück mit ihrer Meinung", so Bußmann.

"Ich habe keine Vorurteile"

Am Tisch zum Thema Vorurteile leiten die Polizeihauptkomissarin Mercedes Nobis, die Schulsozialarbeiterin Birgit Broszeit und Sultan Bulut vom Migrationsbeirat die Diskussionsrunde. "Zum Leben gehören Urteile und eine sachliche Auseinandersetzung", sagt ein Bürger.

Falls wir kapieren, dass jeder ein Mensch ist, ist alles gewonnen. Bürger in der Diskussionsrunde über Vorurteile

Das Gespräch dreht sich um die Schwierigkeiten von Integration und die Vorurteile gegenüber Muslimen. Eine andere Bürgerin erzählt von ihren Erfahrungen als "Fremde" in der Sowjetunion. Die anderen Gewohnheiten seien ein harter Lernprozess gewesen. "Aber wir haben uns darauf eingestellt, weil wir Gäste in dem Land waren." Das erwarte sie auch von denen, die in Deutschland leben wollen.

Frédéric Bußmann, Mercedes Nobis, Birgit Broszeit, Sultan Bulut und Reinhard Oldeweme (v.l.) betreuten zusammen mit Marcus Nolden und Britta Mahlendorff die vier Diskussionstische der Veranstaltung "Chemnitzer Friedensimpulse 2020". Bildrechte: MDR/Anett Linke

Ich strotze von Vorurteilen und versuche, sie zu bekämpfen. Aber sie werden oft befeuert. Bürgerin in der Diskussionsrunde über Vorurteile

Sie arbeite an einer Schule für Hörgeschädigte, die auch viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen. Die Kinder hätten Probleme, sobald Forderungen an sie gerichtet werden. "Hausaufgaben, Pünktlichkeit und auch das Verhalten der Eltern bei Elterngesprächen sind schwierig", erzählt sie. Auch Sozialarbeiterin Broszeit kennt ähnliche Schwierigkeiten aus ihrer Arbeit. "Es fehlen dann oft die Grundinformationen und die Normen", sagt sie. "Es muss klar eingefordert werden, vor allem auch bei den Eltern."

Intensiver und offener Austausch

"Wir hätten uns ein paar Leute mehr gewünscht. Aber ich denke das Format hat funktioniert, vor allem die Tischgespräche", sagt Stephan Brenner, einer der Organisatoren am Ende des Abends. Es sei ein intensiver und offener Austauch gewesen. Er könne sich vorstellen, auch zukünftig ähnliche Veranstaltungen zu organisieren.

"Chemnitzer Friedensimpulse" Die Veranstaltung "Chemnitzer Friedensimpulse" gibt es seit 2002. Sie findet immer im Rahmenprogramm des Chemnitzer Friedenstags statt und wird von der Arbeitsgruppe Chemnitzer Friedenstag organisiert. Unter verschiedenen Mottos gab es bereits Vorträge, Podiumsdiskussionen und musikalische Beiträge.

Quelle: MDR/al