Am Gedenkgottesdienst in der Jacobikirche, der 20 Uhr beginnt, können coronabedingt nur 70 Besucher teilnehmen. Daher überträgt die Stadt die Veranstaltung live im Internet, teilte die Stadtverwaltung mit. Auf der Webseite der Stadt ist auch ein Film mit dem Titel "Der ewige März" zu sehen. In diesem Film berichten Chemnitzer und Chemnitzerinnen von ihren Erlebnissen in der Bombennacht des 5. März 1945.