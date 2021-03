Neben den Bannern am Chemnitzer Rathaus werden auch an der Galerie Roter Turm, im Foyer der Stadthalle, an der Oper und in der Jakobi-Kirche weitere zu sehen sein. Bildrechte: Stadt Chemnitz

Mit Ausstellungen, Zeitzeugenberichten und einem Gottesdienst soll am Freitag in Chemnitz an die Zerstörung der Stadt bei Luftangriffen vor 76 Jahren erinnert werden. Wie die Stadt mitteilte, findet das Gedenken wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr in veränderter Form statt.

Gottesdienst via Livestreams

Der Gottesdienst in der Jacobikirche werde via Livestream im Internet übertragen. Zuvor soll es im Regional-Fernsehen eine zweistündige Sondersendung mit Interviews, Filmen und Dokumentationen geben. Gezeigt wird der Film "Der ewige März", der die Geschichten von vier Chemnitzern erzählt, die den Zweiten Weltkrieg und die Bombardierung am 5. März 1945 erlebt haben. Bereits am Vormittag gibt es den Angaben zufolge einen zentralen Festakt auf dem städtischen Friedhof - allerdings nur mit begrenzter Teilnehmerzahl. Tagsüber können die Bürger auf dem Neumarkt ihre Friedenswünsche hinterlassen.

OB Schulze: "Jeden Tag für Frieden einstehen"