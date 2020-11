Bei einem schweren Verkehrsunfall in Altmittweida sind am Freitag mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kollidierte gegen 18.30 Uhr ein Kleinbus mit einem Pkw auf der Staatsstraße 241. Bei dem Unfall wurden die Insassen der Autos verletzt, einige davon schwer. Alle Verletzten, darunter vier Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht.