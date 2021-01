Der Chemnitzer FC e.V. (CFC) ist schuldenfrei. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, ist der Insolvenzplan nach Ablauf der Rechtsmittelfrist nunmehr rechtskräftig. Zuvor hatte die Gläubigerversammlung dem Plan zugestimmt, der daraufhin vom Amtsgericht bestätigt worden ist. Der Insolvenzplan des CFC weist für die Gläubiger eine Quote von fünf Prozent aus. Das entspricht rund 145.000 Euro. Hinzu kommen sogenannte bevorrechtigte Forderungen, wie Löhne und Sozialversicherungsbeiträge. Diese sind in voller Höhe auszuzahlen. Insgesamt betragen die zu zahlenden Kosten für den Verein 362.000 Euro. Alle Forderungen des Insolvenzplans werden hauptsächlich aus den eingegangenen finanziellen Unterstützungen der CFC-Fans bezahlt.