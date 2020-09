Der Chemnitzer FC kann ebenfalls ab sofort im Stadion an der Gellertstraße vor deutlich mehr Zuschauern spielen. Wie der Regionalligist am Nachmittag mitteilte, sind 4.630 Zuschauer bei Heimspielen zugelassen. Ordnungsamt und Gesundheitsamt haben den Angaben zufolge heute das vom Club eingereichte Hygienekonzept genehmigt. Die Regelungen gelten auch für das DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim am 13. September. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Stadion ist Pflicht.