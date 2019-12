In Chemnitz ist Montagabend ein Angestellter eines Restaurants in der Innenstadt rassistisch beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten drei Männer in dem Lokal über einen längeren Zeitraum Alkohol getrunken. Als sie dann von einem ausländischen Kellner bedient wurden, beleidigten sie ihn aufgrund seiner Herkunft und Hautfarbe.