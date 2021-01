Mit einer Kranzniederlegung im erzgebirgischen Oelsnitz ist am Sonntag an eines der schwersten Grubenunglücke in Sachsen erinnert worden. Bei einer Schlagwetterexplosion kamen am 24. Januar 1921 57 Bergleute im Friedensschacht ums Leben. An der Feier am Denkmal für die Opfer der Grubenkatastrophe auf dem Friedhof der Bergarbeiterstadt nahmen Vertreter des Museums des sächsischen Steinkohlebergbaus und der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers teil.