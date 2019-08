Mahnwache von Aufstehen gegen Rassismus

"Aufstehen gegen Rassismus" bauen ihren Stand für die Mahnwache auf. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Am Nachmittag veranstaltet "Aufstehen gegen Rassismus" eine Mahnwache unweit des Karl-Marx-Monuments. "Wir wollen an die Ereignisse aus dem letzten Jahr erinnern", sagt Gabi Engelhardt. Im Anschluss soll eine kurze Kundgebung stattfinden. Damit solle verhindert werden, dass am Jahrestag wieder Nazi-Demonstrationen stattfänden.

"Wir wollen daran erinnern, dass diese Stadt ein Problem hat", so Engelhardt. "Und dieses Problem hier in der Stadt ist Rassismus." Bereits letztes Jahr hatte der Verein Mahnwachen am gleichen Ort abgehalten.

Ökumenischer Gottesdienst und Menschenkette

In der Chemnitzer Jakobikirche wird am Abend bei einem ökumenischen Friedensgottesdienst an die Unruhen vom vergangenen August in der Stadt erinnert. Die Veranstaltung ist eine gemeinsame Initiative katholischer, evangelischer und freikirchlicher Gemeinden. Sie steht unter dem Motto "Zusammenleben in Chemnitz". Im Anschluss soll als Zeichen für Demokratie und Nächstenliebe eine Menschenkette um die Stadtkirche und das Rathaus gebildet werden.

"Wir haben uns mit Blick auf das Bürgerfest, das ja nun an diesem Wochenende stattgefunden hat, gesagt, es sollte auch die Möglichkeit geben, noch einmal inne zu halten", sagt Frank Manneschmidt, Superintendent des Kirchbezirks Chemnitz. Dabei soll nicht nur Rückschau gehalten werden, sondern auch geschaut werden, wie es heute um das Zusammenleben in der Stadt bestellt sei.

Quelle: MDR/al