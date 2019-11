In Chemnitz hat das gemeinsame Gedenken mehrerer Vereine, Gruppen und Parteien anlässlich des Mauerfall-Jubiläums und der Reichspogromnacht begonnen. Zum Auftakt versammelten sie sich zu einer Kundgebung vor dem Karl-Marx-Monument, zu der unter anderem die Vereinigung "Aufstehen gegen Rassismus", das "Bündnis Chemnitz Nazifrei" und die "Buntmacher*innen" aufgerufen hatten. Gabi Engelhardt vom Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" eröffnete die Kundgebung mit einer Gedenkminute: "Wir erinnern heute an die Opfer der Pogromnacht von 1938, aber auch an die Opfer rechter Gewalt aus jüngster Zeit."

Gabi Engelhardt von der Bewegung "Aufstehen gegen Rassismus" Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Mit dem Bündnis, dem sich auch Parteien und Gewerkschaften angeschlossen haben, wolle man auch zeigen, dass man sich nicht spalten lasse, so Engelhardt. "Deshalb freue ich mich auch besonders, dass wir Vertreter muslimischer Organisationen und von der jüdischen Gemeinde heute hier begrüßen können".



Neben dem Erinnern soll auch ein Blick nach vorn gewagt werden. "Wir stehen für eine gemeinsame Zukunft in einer offenen Gesellschaft. Der Mauerfall 1989 war ja auch ein Aufbruch in diese Richtung. Heute diskutieren wir über verschiedene Utopien, wie die Gesellschaft in Zukunft gestaltet werden kann", so Engelhardt weiter.