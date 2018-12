Gedenkplatte erinnert an getöteten Daniel H. in Chemnitz

In Chemnitz erinnert künftig eine Gedenkplatte an den gewaltsamen Tod eines Deutschen am Rande des Stadtfestes. An der Stelle der Gewalttat unweit des Karl-Marx-Monumentes wurde am Donnerstag die Platte für Daniel H. auf dem Fußweg eingelassen. Dies sei in Abstimmung mit der Familie und auf deren Wunsch geschehen, teilte die Stadt mit. Auf der silbergrauen Metallplatte sind der Name, der Tattag und ein Friedenssymbol eingraviert.