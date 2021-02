Die ehemalige Ritterburg Hoheneck in Stollberg wurde 1862 zum "Königlich-Sächsischen Weiberzuchthaus" umgewandelt. Im Nationalsozialismus wurde sie als Männergefängnis und in der DDR wieder als Frauengefängnis genutzt. Die Inhaftierten mussten im Dreischichtsystem arbeiten und unter anderem Bettwäsche und Strümpfe für den Westexport produzieren. Viele politische Häftlinge wurden von dort in die Bundesrepublik abgeschoben.