Für diese Gedenkstätte setzt sich auch ein ehemaliger Häftling auf dem Kaßberg, der Schwarzenberger Künstler Jörg Beier, ein. Es sei ihm wichtig, die Erinnerung an das im Gefängnis Geschehene wachzuhalten. "Die Leute, die dort durchgeschleust wurden, um in den Westen zu gehen, wurden teilweise aufgepäppelt. Aber es gab auch die andere Seite: Demütigung, Erniedrigung, Nachtverhöre - das ganze Programm. Das darf nicht vergessen werden, ebenso wie die NS-Geschichte von Kaßberg", so Beier.