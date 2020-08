Hufeisentheorie Die Hufeisentheorie versinnbildlicht eine Nähe zwischen Links- und Rechtsextremismus an einem Hufeisen. Der Theorie zufolge sind sich extreme Linke und Rechte demnach in ihren Ansichten (am Ende des Hufeisens dargestellt) sehr nahestehend. Dieses Selbstverständnis habe jedoch wenig mit einem demokratischen Rechtsstaatsverständnis gemein. Politologen kritisieren diese Theorie. Als "eine der denkfaulsten Konstruktionen der Politikwissenschaft", bezeichnet es die Extremismusforscherin Natascha Strobl. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung kritisiert die Theorie.

In der Ausstellung ist ein nachgebauter Einkaufswagen zu sehen, wie er in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz brannte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Die Kunstsammlungen haben sich auf ihre parteipolitische Neutralität berufen", so Blum. "Es sah aus, als wenn das ein Statement der Kunstsammlungen ist", so Frédéric Bußmann, Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz. Daher sei es sein Wunsch gewesen, dass das wegkommt.

Doch eine Änderung kam für die Künstler nicht in Frage. Sie veröffentlichten den Rausschmiss und suchten nach "Kunstasyl". Die Stadt Chemnitz griff umgehend ein und erklärte ausdrücklich, die Ausstellung würde weiterhin in den Kunstsammlungen stattfinden. "Unsere Ausstellung ist ein Teil der 'Gegenwarten' und das hat durch die Kulturhaupstadtbewerbung eine große Strahlkraft", sagte Blum.

Zu sehen ist auch eine Spraydose, mit der Irmela Mensah-Schramm Hass-Graffitis übersprüht hat. Die Objekte werden am 22. August versteigert. Die Einnahmen werden an das Alternative Jugendzentrum (AJZ) in Chemnitz gespendet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es sei gut, solche Diskussionen zu führen, sagt Bußmann. Ein solches Spannungsverhältnis müsse man aushalten. Inzwischen ergänzt ein Schild die Ausstellung, auf dem sich die Kunstsammlungen distanzieren. Das hatten die Künstler von vornherein angeboten, so Blum. "Das ist völlig in Ordnung", sagt sie.

Am Sonnabend herrschte in der Ausstellung ein großer Besucheransturm. Die ganze Treppe hinunter warteten die Besucher, um einen Blick auf die Stücke zu erhaschen. "Wir sind total begeistert, wie gut es angenommen wurde", sagt Blum. "Wir haben nur gutes Feedback bekommen, wie abwechslungsreich die Ausstellungsstücke sind und wie toll es ist, dass sie in den Kunstsammlungen gezeigt werden."

"Wir haben auch eine menschliche und moralische Verantwortung gegenüber den Geschichten, die an den Ausstellungsstücken hängen", sagt Blum. Außerdem sei es reizvoll, solch eine Ausstellung gerade in einem altehrwürdigen Gebäude wie den Kunstsammlungen zu zeigen. "Wir wollten Antifaschismus nicht im linken Raum zeigen, sondern in einem Raum, in denen Besucher damit konfrontiert sind, die eher unpolitisch oder in der politischen Mitte verortet sind." Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 25. Oktober.