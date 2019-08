Unbekannte haben in Hohenstein-Ernstthal am Sonnabend in den frühen Morgenstunden zwei Geldautomaten in einem Lebensmitteldiscounter gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, sind Teile des Hauses dadurch einsturzgefährdet. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe von Anwohnern aus der näheren Umgebung ein. Durch die Explosion war aus dem Gebäude eine große Scheibe herausgedrückt worden. Zahlreiche 50 Euro-Banknoten lagen nach der Detonation vor dem Haus.