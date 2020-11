Am Sonntagmorgen hat eine Streife der Stollberger Polizei einen stark beschädigten Geldautomaten in der Auer Straße entdeckt. Unbekannte hatten das Gerät offenbar in der Nacht zum Sonntag aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilte, lagen Teile des Automaten in einem Umkreis von mehreren Metern auf dem Parkplatz verstreut. Die Geldkassette blieb jedoch verschlossen. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.