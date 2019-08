Der Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC, Klaus Siemon, darf in Zukunft allein die Interessen des insolventen Vereins in der CFC Fußball GmbH vertreten. Das hat laut einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden entschieden. Damit hoben die Richter eine anders lautende Entscheidung des Chemnitzer Amtsgerichtes vom 23. Juli auf. Nach dem neuerlichen Gerichtsbeschlusses ist Siemon nun berechtigt, die gesellschaftlichen Stimmrechte des Chemnitzer FC e.V. zu vertreten und auszuüben. Konkret heißt das, er kann einen neuen Notvorstand und eine neue Mitgliederversammlung einberufen. Der Verein ist mit 51 Prozent Hauptanteilseigener an der GmbH, unter deren Dach sich auch die Profimannschaft befindet.