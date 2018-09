Dritter Tatverdächtiger nach Totschlag von Chemnitz weiter flüchtig

Holzkreuze, Blumen und Kerzen erinnern an den getöteten Chemnitzer, der vor zwei Wochen in der Innenstadt niedergestochen wurde. Einen dritten flüchtigen Tatverdächtigen sucht die Polizei noch.

Der dritte Tatverdächtige nach dem Totschlag in Chemnitz ist weiter auf der Flucht. Nach dem 22-Jährigen Asylbewerber aus dem Irak werde weiter gefahndet, sagte ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums. Der Gesuchte soll vor zwei Wochen zusammen mit zwei weiteren Männern mutmaßlich aus dem Irak und Syrien an der tödlichen Messerattacke auf einen 35 Jahre alten Deutschen beteiligt gewesen sein. Die beiden anderen Männer sitzen in U-Haft. Die Bluttat in der Chemnitzer Innenstadt hatte eine Serie teils fremdenfeindlicher Demonstrationen in Chemnitz ausgelöst.