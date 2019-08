Gewinner des Wettbewerbs "Nimm Platz" in Chemnitz

In Chemnitz stehen die Gewinner des Bürgerwettbewerbs "Nimm Platz" fest. Zehn von 13 eingereichten Ideen wurden prämiert, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das sind doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Fünf Gewinner erhalten das preisgeld von der Stadt, der "Klub 2025" fördert das Geld für weitere fünf Preisträger. Der Klub 2025 ist ein Zusammenschluss von Akteuren der Wirtschaft, die die Kulturhauptstadtbewerbung unterstützen wollen. Über die eingereichten Vorschläge konnte öffentlich abgestimmt werden.

Die meisten Stimmen erhielt die Idee, im Carlowitzpark in Rabenstein einen Erlebnisspielplatz zu bauen. Insgesamt 500 der 3.000 Stimmen gingen an den Vorschlag der Kindertagesstätte "Rabennest" und sicherten ihr so mit Abstand den ersten Platz. Bei dem Wettbewerb konnten Chemnitzer Ideen einreichen, welche ungenutzten Plätze und Ecken in der Stadt verschönert werden sollen. Jedes Projekt erhält als Preis ein Budget von 2.025 Euro. Aufgrund des großen Erfolgs der Aktion kündigte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig an, diese auch im kommenden Jahr fortzusetzen.