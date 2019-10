Hans Carl von Carlowitz und der Nachhaltigkeitspreis Der Carlowitz-Nachhaltigkeitspreis wird verliehen an Persönlichkeiten, die in die Weltgesellschaft oder in die deutsche Gesellschaft im Sinne der Nachhaltigkeit hineinwirken.



Der Namensgeber der Gesellschaft, Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) war Oberberghauptmann in Sachsen und verfasste mit der "Sylvicultura oeconomica" das erste geschlossene Werk über Forstwirtschaft.

Er gilt als Schöpfer des Begriffes Nachhaltigkeit.