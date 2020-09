"Chemnitz grillt" Grillparty auf dem Chemnitzer Theaterplatz

Grillabende mit Freunden und Familie gehören für die meisten im Sommer dazu. Diesen Abend aber mit rund 150 Fremden gemeinsam auf dem Theaterplatz in Chemnitz zu verbringen ist etwas Besonderes. Das Kulturbündnis "Hand in Hand" und die Filmnächte Chemnitz luden am Donnerstagabend unter dem Motto "Chemnitz grillt" Grillteams dazu ein.