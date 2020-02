Ab Montag müssen sich die Autofahrer in der Chemnitzer Innenstadt auf starke Verkehrseinschränkungen gefasst machen. An der Kreuzung Bahnhofstraße und Brückenstraße, direkt vor dem Staatlichen Archäologiemuseum Chemnitz (Smac) starten dann umfangreiche Bauarbeiten. Die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) lässt dort die Straßenbahngleise erneuern.

"Das ist einer der wichtigsten Gleisbereiche in unserem Netz", sagt CVAG-Sprecher Stefan Tschök. "Der Gleisbereich besteht aus mehreren Weichenkonstruktionen und aus mehreren in Bögen verlegten Schienen." Diese seien besonders verschleißgefährdet. Jetzt befänden sie sich in einem Zustand, der der dringend einer Aufarbeitung bedarf, so Tschök.