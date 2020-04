In einem Entsorgungsbetrieb in Mühlau ist am Nachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge ist Material, das für den Schredder bestimmt war, in Brand geraten.

Bis 20 Uhr gilt eine Bevölkerungswarnung, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bildrechte: Daniel Unger