Info Das Lichtelfest wird zwar "erst" seit 1963 in Schneeberg begangen, zählt aber heute zu den großen vorweihnachtlichen Anziehungspunkten in der Region. Auch in Freiberg werden zur Bergparade am heutigen Abend tausende Besucher erwartet. Auch in Annaberg-Buchholz werden am letzten Adventswochenende tausende Besucher aus allen Bergbauregionen Deutschlands erwartet.