"Mit der Gründung der GmbH, die der Stadtrat in seiner kommenden Sitzung beschließen soll, gehen wir den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Chemnitz 2025", sagte Schulze. "Wir wollen die riesigen Chancen, die uns der Titel bringt, so nutzen, dass wir den Chemnitzerinnen und Chemnitzern, aber auch den Gästen aus ganz Europa, ein wunderbares Jahr 2025 präsentieren können."

Mit Dittrich als Interimsgeschäftsführer habe man einen exzellenten Kulturmanager gewinnen können, so der Chemnitzer Oberbürgermeister Schulze. Durch seine Verankerung in Chemnitz und im Freistaat bringe er hervorragende Voraussetzungen mit, dieses Projekt erfolgreich voranzubringen. Dittrich freut sich auf seine neue zusätzliche Funktion in der Stadt: "Einen Neuaufbau für die Kultur in der Stadt begleiten zu dürfen, ist eine großartige Aufgabe, auf die ich mich sehr freue", sagte er.