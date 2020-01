Bündnis 90/Die Grünen wollen bei der Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz mit einem eigenen Kandidaten antreten. Das hat der Stadtverband der Partei am Dienstagabend beschlossen. Eine konkrete Nominierung gibt es noch nicht. Die Entscheidung soll am 4. Februar auf einer Mitgliederversammlung fallen. Allerdings hat der Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke seine Bereitschaft für eine Kandidatur erklärt. Der gebürtige Chemnitzer von 2010 bis 2014 Landesvorsitzender und anschließend vier Jahre Chef der Grünen-Landtagsfraktion.