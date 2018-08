Haftbefehl gegen mutmaßlichen Messerstecher aus Chemnitz kursiert offenbar im Internet

In den sozialen Netzwerken ist offenbar die Fotokopie eines Hafbefehls gegen einen der beiden Tatverdächtigen aufgetaucht, der an der Messerstecherei in Chemnitz beteiligt war. Das Schreiben, das offenbar vom Chemnitzer Amtsgericht verfasst wurde, kursiert auf verschiedenen Plattformen im Internet. Es beschreibt den Tathergang der tödlichen Auseinandersetzung und enthält persönliche Daten der Beteiligten, Zeugen und der Richterin. Zudem wird beschrieben, wie oft auf das Opfer eingestochen wurde.

Das sächsische Innenministerium teilte auf Anfrage des Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann auf twitter mit, es sei gegenwärtig nicht nachvollziehbar, woher die Bilder kommen. "Wir haben sofort die Kollegen im zuständigen Staatsministerium für Justiz darüber informiert, dass diese Bilder in sozialen Netzwerken existieren." Das Papier wurde mit einigen Schwärzungen unter anderem von "Pro Chemnitz", einem AfD-Kreisverband sowie Pegida-Mitbegründer Bachmann verbreitet. Mittlerweile hat Facebook den Eintrag bei "Pro Chemnitz" aber wieder gelöscht, wie die Vereinigung mitteilt. "Es kann nicht sein, was nicht sein darf", heißt es dort. "Die Veröffentlichung des Haftbefehls verstößt angeblich gegen Facebook-Richtlinien und wurde von der "Internet-Polizei" gelöscht.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte am Morgen dem MDR, die Veröffentlichung sei eine Straftat. Man werde die Sache aufklären. Allerdings müsse noch geprüft werden, ob das Schreiben echt ist. Es werde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Sachsens SPD-Chef MartinDulig spricht von einem Skandal und "ungeheuerlichen Vorgang". Es zeige, dass man ein dickeres Problem aufzuarbeiten habe, so Dulig im MDR.