Gut vier Wochen nach dem Messerangriff auf einen Kirchenmitarbeiter Heiligabend in Aue ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz mitteilte, erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 17-Jährigen. Bei ihm handele es sich um den Sohn des bereits inhaftierten 53-jährigen Syrers. Laut Staatsanwaltschaft ist der Jugendliche dringend verdächtig, Heiligabend im evangelisch-lutherischen Gemeindehaus in Aue auf einen Mitarbeiter der Kirche eingestochen zu haben. Dieser hatte zuvor versucht, in einem Streit zwischen dem Beschuldigten und anderen ausländischen Gästen zu schlichten. Der Helfer wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.