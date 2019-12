Einen Schwibbogen mit Hakenkreuz und Reichsadler hat die Polizei im Fenster einer Wohnung in Stollberg im Erzgebirge entdeckt. Ein Zeuge habe die Beamten am Sonntag auf die verbotene Holzdekoration hingewiesen, teilte die Polizei am Montag mit. Es müsse jetzt geklärt werden, wer den Schwibbogen aufgestellt hat. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In Sachsen hatte es in den vergangenen Wochen mehrere ähnliche Fälle gegeben. Anfang November wurde in Dresden ein beleuchtetes Hakenkreuz in einem Fenster entdeckt. In Schneeberg sorgen Schaufensterpuppen für Aufregung. Sie tragen gelbe Zettel, auf denen ausdrücklich deutschen Familien ein frohes Weihnachtsfest gewünscht wird. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte zudem ein Busfahrer in Dresden, der einen Zettel in sein Fahrzeug hängte mit der Aufschrift: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer". In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass in Dresden ein älterer Mann das vierjährige Kind einer tunesischen Mutter vom Laufrad gestoßen hatte. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts auf eine rassistische Straftat.