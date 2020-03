Im Chemnitzer Ortsteil Harthau ist am Mittwochmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein 61-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 95 am Harthauer Berg in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs und setzte zum Überholmanöver an.