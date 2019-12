Unbekannte haben im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf ein unbewohntes Mehrfamilienhaus unter Wasser gesetzt. Nach Angaben der Polizei drehten sie in der Nacht zum Dienstag in der achten Etage des Hauses die Wassereckventile auf und legten Duschschläuche in einen Wartungsschacht. Durch das Wasser wurden 16 Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, hieß es. Die Ermittlungen laufen.