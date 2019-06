Glück im Unglück hatten am Freitagabend Ballonfahrer in Chemnitz. Nach der planmäßigen Landung erfasste eine Windböhe den Ballon und drückte ihn in einen Baum. Die Passagiere und der Ballonfahrer konnten vorher den Ballonkorb verlassen. Die herbeigerufene Chemnitzer Feuerwehr befreite den fehlgeleiteten Ballon mit Drehleiter und Säge aus dem Baum. Verletzt wurde niemand.