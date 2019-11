An der wegen eines Hepatitis-Falls geschlossenen Grundschule in Chemnitz findet bis auf Weiteres kein Unterricht statt. Die Stadtverwaltung teilte mit, von Donnerstag an werde die Schlossgrundschule lediglich für die Hortbetreuung von zunächst maximal 80 Kindern geöffnet. "Ein regulärer Unterricht findet jedoch noch nicht statt", hieß es. Auf der Internetseite der Schule wurde angekündigt, dass die Eltern Informationen zur Aufnahme des regulären Unterrichts am 29. November über die Homepage sowie den Elternrat erhalten würden.