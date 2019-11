In der Chemnitzer Schloss-Grundschule ist bei einem Schüler eine Hepatitis-A-Infektion nachgewiesen worden. Die Stadtverwaltung Chemnitz bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass die Eltern in einem Brief des städtischen Gesundheitsamtes darüber informiert worden seien. "Tag 24" hatte zuerst über den Fall berichtet. Demnach sollen die Kinder ihren Impfausweise in die Schule mitbringen. Besteht keine Immunisierung gegen Hepatitis A sollten die Mädchen und Jungen zur Impfung einem Kinderarzt vorgestellt werden.