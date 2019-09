In Gablenz bei Stollberg ist am Montagmorgen ein Container ins afrikanische Malawi geschickt worden. Der mit Spendengütern befüllte Container ist auf dem Weg in das Dorf Chilonga in dem südostafrikanischen Land. Darin befinden sich unter anderem Kleidung, Schulmaterialien und Solarsysteme. Es ist bereits der zweite Container, den der Umwelttechniker Harald Leitl auf die Reise geschickt hat. Er unterstützt seit 2008 das Projekt, dass von einem Missionarsehepaar ins Leben gerufen wurde.