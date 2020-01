Ein Polizist, der in Augustusburg einen Hitler-Imitator bei einem Biker-Treffen gefilmt hat, muss weiterhin mit möglichen Konsequenzen rechnen. Ein Polizeisprecher sagte, der Beamte habe in einem "konstruktiven Gespräch" mit der Leitung der Polizeidirektion Chemnitz sein Fehlverhalten eingesehen. Dienstrechtliche Konsequenzen würden dennoch geprüft. Denn die Szenerie stelle durchaus eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar, so die Polizei. Der Beamte hätte demnach die Situation unterbinden müssen.