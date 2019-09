Bei einem Wohnungsbrand in einem Chemnitzer Hochhaus sind fünf Menschen verletzt worden. Am Sonnabend gegen 17:30 Uhr brach laut Feuerwehr auf einem Balkon einer Wohnung im 5. Stock Feuer aus und breitete sich schnell in der Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte die Mieterin der Brandwohnung in der Max-Schäller-Straße retten. Angrenzende Wohnungen mussten geräumt werden. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. Zwei Bewohner kamen ins Krankenhaus.