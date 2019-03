Polizei sichert Beerdigung ab Hunderte Hooligans bei Haller-Beisetzung in Chemnitz

Am Montag ist in Chemnitz der Rechtsextreme Thomas Haller beerdigt worden. Mehrere hundert Hooligans aus Deutschland und Europa reisten zur Beisetzung an. Die Polizei war mit 950 Beamten aus fünf Bundesländern im Einsatz.